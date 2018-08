Rail Balticuga seotud maakonnaplaneeringud kehtestas riigihalduse minister selle aasta veebruaris ning päris mitu organisatsiooni ja eraisikut on need planeeringud kohtus vaidlustanud. Ühise kaebuse on esitanud Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Eesti Looduskaitse Selts (ELKS). Samuti on planeeringud vaidlustanud Eesti Geograafiaselts (EGS), Kohila vald, Kangru külaselts ja kaks eraisikut.