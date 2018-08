Kristjan Piirimäe: kuidas me Peipsi tagasi saame

Tartu ja selle ümbruse rahvas on oma valiku teinud: Peipsi on tähtis ja teda tuleb kaitsta. Samal ajal jääb see hiigeljärv Tartumaa inimestele raskesti ligipääsetavaks. Kui Kodavere ja Kallaste kandis leidub veel avatud randu, siis lõuna pool – Kolki (Kolkja), Kasepeli (Kasepää) ja Voronja (Varnja) kandis – katab järvekallast sadade meetrite laiuses roostik, mis tungib nii sügavale maismaale kui ka ülepea vette.