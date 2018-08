Läbimurre taastuvenergias: mereloodete toodetud elekter kattis üle 800 majapidamise vajadused

Tegemist uut tüüpi loodetel toimiva turbiini prototüübiga. Eelnevate katsetuste käigus on insenerid kujundanud aparaate, mis on kindlalt merepõhjas kinni. Seda tüüpi generaatorid ei ole osutunud piisavalt tõhusateks, et jätkusuutlikult energiat toota. Kuigi vabalt hulpiv SR2000 on isegi kaunis kallis ja seegi saaks olla tõhusam, on selle töö siiski uue parema kontseptsiooni kinnitus. Laeva moodi vabalt hulpivad generaatorid võivad edasise töö käigus kujuneda sama tõsiseltvõetavateks elektrienergia tootjateks kui seda on tuulegeneraatorid. Loodetest energiat ammutavate süsteemide argikasutuseks peab seda prototüüpi veel siiski edasi arendama. Kuid aparaadi potentsiaal on suur.