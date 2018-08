Kurb avastus: ookeane lämmatav plastmass eritab ka kasvuhoonegaase

Uuringu autorid eesotsas Sarah-Jeanne Royeriga tunnistavad, et õigupoolest ei saagi avastust pidada üllatavaks, sest plasti toodetakse ju samast fossiilsest toorainest, millest fossiilkütuseidki, vahendab ERR Novaator. Need on aga tuntud kasvuhoonegaaside allikad.