Elu püsib liikide tasakaalul

Laialt on levinud arusaam, et inimene on ainus liik, kes oma elupaika aktiivselt hävitab ja ressursse mõtlematult üle tarbib. Looduslikke liike peetakse oma elukeskkonda puudutavas hoolivaiks ja säästvaiks. Kes teine peale inimese muudaks ookeanid prügilompideks, õhu mürgiseks ja maismaa liigivaeseks ja viljatuks kõrbeks?