Teadlased uurivad, miks konservatiivne valge mees ei usu kliimamuutusesse

Martin Hultman uurib tehnoloogia, arengu ja keskonna omavahelisi suhteid Rootsi Chalmersi tehnoloogiaülikoolis. Tema juhtimisel käivitati tänavu projekt «Miks me ei võta kliimamuutust tõsiselt? Uurimus kliimamuutuse eitamisest». Projekt koondab parasjagu üle maailma selle ala spetsialiste, et sellesse kaunis keerulisse ühiskondliku küsimusse selgust tuua.

Projekti esialgne fookus langeb kliimamuutuse eitamise, parempoolse rahvusluse, kütusetööstuste ning konservatiivsete mõttekodade vaheliste seoste uurimisele. Pealtnäha ei peaks viimastel aastatel üle ilma pead tõstnud parempoolsed poliitilised liikumised paratamatult kliimamuutust eitama. Kuid nagu näeme kasvõi igapäevast meediat jälgides, on mitmed säärased liikumised nii Euroopas kui Ameerikas just selle tee valinud.

Martin Hultmani juhitud kliimamuutuse eitamise projekt peaks järgnevate aastate jooksul tooma selgust, miks inimesed globaalseid muutusi eitavad. FOTO: Ulrika Ernström/Chalmersi tehnoloogiaülikool

Nii näiteks Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) kui ka konservatiivsed Rootsidemokraadid kipuvad eitama inimtekkelist kliimamuutust ning pööravad tähelepanu hoopis muudele probleemidele. Samas on lõviosa teadlaskonnast kindlalt veendunud, et kliimamuutus toimub ning selle taga on inimese hoolimatu ressursikasutuse karvane käsi.

Konservatiivsuse ja kliimamuutuse eitamise vahelist seost on eriti Euroopas kaunis vähe uuritud, kuid Hultman ise on sellega viimaste aastate jooksul Norra näitel tegutsenud. Toetudes sarnastele uuringutele Ameerika Ühendriikidest, tuvastas Hultman koos kolleegidega, et Norra konservatiivsete meeste hulgas on kliimamuutuse eitamine palju levinum kui ühiskonnas keskmiselt. Tervelt 63 protsenti ennast konservatiivseks pidavatest Norra meestest ei usu inimtekkelisse kliimamuutusesse, keskmiselt ei uskunud kliimamuutusesse 36 protsenti norrakatest.